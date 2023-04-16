بيان عاجل من سفارة المملكة في الأردن

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الأردن اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا للمواطنين بشأن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير.

بيان حول موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير.

اللقاء الساعة الـ 1 من ظهر كل يوم اثنين

وأضافت أن اللقاء المعتاد مع سعادة السفير سيكون في مقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين.

نائب وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني

يأتي هذا في وقت استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

ترحيب بالاجتماع الوزاري بين دول الخليج ومصر والأردن

وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، حيث رحب نائب الوزير، الذي يزور جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

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