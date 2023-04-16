5 آلاف متطوع بالمسجد الحرام: خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا

تواصل – فريق التحرير:

ينشط 5 آلاف شخص في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام وفق خطط ميدانية تضمن تقديم أرقى الخدمات للزائرين والمعتمرين خلال موسم شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.

شباب مكة بخدمتك

وتحدث رئيس برنامج (شباب مكة بخدمتك)، التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، صالح بن عثمان النجدي عن دور البرنامج في خدمة ضيوف الرحمن على النحو الآتي:

-نقدم بالشراكة مع الرئاسة عدة برامج متنوعة منها دفع العربات اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأصحاب الحاجة مجانًا طوال العام وعلى مدار (24) ساعة.

-كما يسخر البرنامج عددًا من شباب وشابات مكة لتنظيم المصليات الرجالية والنسائية والممرات والمشايات في الدور الأرضي والدور الأول خلال العشر الأواخر من رمضان.

-إضافة إلى جولات ميدانية لتوعية الزائرين والمعتمرين بأهمية عدم الجلوس في الممرات والمداخل وتوجيههم إلى المصليات المخصصة.

-كما يشارك البرنامج في إرشاد التائهين إلى الأبواب والمداخل والمخارج بالمسجد الحرام وساحاته، والتوجه إلى صحن المطاف أو المسعى، ومساعدة التائهين الاطفال أو البالغين إلى مكاتب إرشاد التائهين الموزعة في جنبات الحرم المكي الشريف.

-وجرى توزيع المتطوعين في كونترات متنقلة تتوزع في نقاط الزحام للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

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مشروع سواعد الصحة

وتحدث المشرف الميداني على فريق سواعد الصحة بالمسجد الحرام، عمر بن محمد يونس عن البرنامج، قائلاً: مشروع (سواعد الصحة) هو منصة محفزة لمنسوبي القطاع الصحي في المملكة للقيام بأعمال تطوعية منظمة ومؤثرة تعكس حبهم للخير واستشعارهم للمسؤولية تجاه مجتمعهم خلال شهر رمضان المبارك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف: “نعمل بالتكامل مع المراكز الصحية بالمسجد الحرام خلال الشهر الفضيل على تقديم خدمات الرعاية الصحية ومباشرة مختلف الحالات الصحية في المسجد الحرام وساحاته وتقييمها عبر نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مواقعهم المجهزة بفرقتين رجالية بباب الملك فهد امتداداً إلى باب العمرة، وفرقة نسائية عند باب الفتح”.

وأشار سليمان بن سليم اللحياني رئيس قسم النشاط الاجتماعي، التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى دورهم في دعم جهود تنظيمات حركة الحشود في المصليات والممرات وتوزيع وجبات الإفطار في المواقع المخصصة للإفطار.

ولفت أيضًا إلى دفع العربات اليدوية من قبل (50) متطوعًا يعملون سويًا وفق التنظيمات والتوجيهات التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

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فريق جوالة جامعة أم القرى

من جانب آخر، تحدث فريق جوالة جامعة أم القرى عن سعادتهم لإتاحة التسجيل للمشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، ودورهم في تنظيم الحشود بالممرات والمصليات في صحن المطاف والمسعى والتوسعة السعودية الثالثة بروح الألفة والمودة لأناس قدموا من أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة.

وأشاروا إلى أن مشاعر الفخر والاعتزاز بخدمة ضيوف الرحمن وسام شرف وذكرى ستظل عالقة في أذهانهم مدى الحياة كونهم كانوا أحد المشاركين في تنظيم الخدمات بالمسجد الحرام مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/11414-5000