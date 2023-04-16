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حادثة غريبة.. عنوان خطأ يتسبب في مقتل أمريكي
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حادثة غريبة.. عنوان خطأ يتسبب في مقتل أمريكي

حادثة غريبة.. عنوان خطأ يتسبب في مقتل أمريكي

حادثة غريبة.. عنوان خطأ يتسبب في مقتل أمريكي
٠٣:٥٢:٤٩ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قتل أمريكي على يد الشرطة في منزله بعد إشهاره لسلاحه الناري بوجههم على الرغم من اكتشافهم أنهم جاؤوا عن طريق الخطأ لعنوان منزله.

وفي التفاصيل، لقي روبرت دوتسون ( 52 عامًا)، مصرعه على يد الشرطة بعد أن دخلت منزله عن طريق الخطأ، عندما استجاب الضباط لمكالمة نجدة من عنف منزلي.

غير أنه عندما وصل الضباط إلى مكان البلاغ اكتشفوا أن العنوان خاطئ، فيما فتح دوتسون الباب ورفع سلاحه الناري ما استدعى الشرطة لرميه بالرصاص.

وبدأت زوجة دوتسون بالصراخ “أرجوكم ساعدوني، أطلق أحدهم النار على زوجي!”.

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تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو

في الوقت الذي أصدرت فيه إدارة الشرطة يوم الجمعة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو للمواجهة، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وقال رئيس الشرطة، ستيفن هيبي، في بيان صحفي إن ضباطه “يدركون خطورة هذا الحادث”، وتعهد بنشر سجلات وملفات إضافية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: “سنفعل كل ما في وسعنا لضمان فهم أكمل لما حدث، مرة أخرى، نود أن نعرب عن تعازينا لعائلة دوتسون وبصفتي رئيس الشرطة، أود أن أعرب عن مدى أسفي الشديد لوقوع هذه المأساة”.

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الكلمات الدلالية:
الشرطة الأمريكية روبرت دوتسون سلاح ناري عنف منزلي

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