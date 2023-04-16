خطوة غر مسبوقة.. روبوتات ذكية تعزّز كفاءة وجودة الخدمات في المسجد النبوي

تواصل – واس:

يشكّل الروبوت الآلي أحد عناصر منظومة العمل في المسجد النبوي, إذ اعتاد الزائرون مشاهدته يعمل بكفاءة عالية ضمن فريق الكوادر الميدانية التي تباشر تقديم الخدمات لقاصدي المسجد النبوي في رمضان.

الروبوت يقوم مهام التعقيم على مدار الساعة

ويعمل الروبوت الذكي بشكل ذاتي في الممرات الرئيسية وجميع مرافق المسجد النبوي وسطحه وساحاته, مكلّفاً بمهام التعقيم على مدار الساعة.

وذلك هدف زيادة كفاءة أعمال التعقيم وتنقية الهواء، وتشمل 5 روبوتات تم تدشينها لتنفيذ أعمال التعقيم حيث تستهلك 10 ليترات يوميًا من المواد الصديقة للبيئة لتهيئة بيئة صحية وآمنة للزائرين والمعتمرين.

أهم أهداف إطلاق الروبوت الذكي

ويعدّ الروبوت الذكي واحدًا من عدة ابتكارات تقنية تم تدشينها؛ بهدف:

1 – رفع مستوى وجودة مختلف الأعمال في المسجد النبوي.

2 – تقديم الخدمات خلال وقت وجيز, وبطرق ميسّرة, ضمن الجهود المبذولة لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

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كما شملت الأجهزة التقنية المستحدثة أجهزة تقوم بغسل وتنظيف الساحات, تعمل بشكل آلي وبطريقة ذكيّة من خلال:

1 – تثبيت اللوحة الخاصة بالجهاز حيث تقوم بالتعرّف على مهمة العمل عبر الشاشة المثبّتة على الآلة.

2 – بدء أعمال الغسيل والتنظيف وفق خريطة المسار المحددة، إضافة إلى كاميرات استكشاف المكان للمحافظة على سلامة المشاة في مواقع الخدمة.

3 – العودة إلى موقع الانطلاق بعد اكتمال أعمال التنظيف التي تستمر ما بين ساعتين إلى 4 ساعات خلال مهمة العمل الواحدة.