بيان من قوى الحرية والتغيير بالسودان.. ماذا يجري على الأرض؟

تواصل – فريق التحرير:

قالت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” في السودان، إنه يجب تجنب الصراعات الدائرة حاليا في البلاد وحقن الدماء.

ودعت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع، إلى تحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فوراً والعودة لطاولات التفاوض.

وقالت الحرية والتغيير في بيان لها اليوم، إن القضايا العالقة لا يمكن حلها حرباً والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلماً عبر الحلول السياسية.

الجيش السوداني

في سياق متصل، نشر الجيش السوداني مقطع فيديو يوثق ويعرض شهادات لأسرى من الدعم السريع تم القبض عليهم بعد استسلامهم للقوات المسلحة.

وكشف أسرى الدعم السريع، أنهم سلما أنفسهم لقوات الجيش السوداني طواعية وأنهم نادمون على ما أقدموا عليه أنهم والقوات المسلحة أخوة.

وظهر خلال مقطع الفيديو الذي بثته قناة العربية، الجنود الأسرى وهم مكتوفي الأيدي متراصين طوابير وهم جالسون على الأرض في حارسة عناصر الجيش السوداني.

فيما طالب المندوب السوداني في الجامعة العربية من الدول العربية المساعدة بتهدئة الأوضاع في بلاده.

وبدأ قبل قليل، بطلب من المملكة ومصر، اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن الأوضاع في السودان.

الجيش تمكن من السيطرة على الأوضاع

وقال مندوب السودان بالجامعة العربية: إن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالمتمردين، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع.

وأوضح أن الوساطات فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالجيش، وان الدعم العربي مطلوب للتهدئة، مطالبًا بتوصيات واضحة برفض التدخلات الخارجية.

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