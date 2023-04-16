السبب صادم.. وفاة 16 وإصابة 9 جراء حريق هائل في دبي

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدفاع المدني الإماراتي في دبي أن حادث الحريق الذي وقع في بناية سكنية في منطقة الراس أسفر عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 9 أشخاص.

تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين

وأوضح أنه تم على الفور تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين، في ذات الوقت الذي تعاملت فيه فرق الدفاع المدني مع الحريق.

وأكد أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ ووصلت إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق، حيث بدأت على الفور التعامل مع الحريق.

وأضاف أن التحقيقات المبدئية، بينت وجود تجاوزات من قبل مالك البناية فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة،

فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث.

وبين حسب ” الإمارات اليوم”، أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقّت بلاغاً عند الساعة 12:35 من ظهر أمس يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة الرأس.

وعلى الفور تحرك مركز إطفاء الرأس كمستجيب أول وجهة اختصاص، ليصل الفريق إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث في بناية سكنية، وأن حجم الحادث متطور، وعليه تم تحريك مركز إطفاء بور سعيد ومركز إطفاء الحمرية للدعم والإسناد.

الدفاع المدني يسيطر على الحريق

وباشرت الفرق المتخصصة على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، حيث وردت إشارة بالسيطرة على الحريق.

وأكد أن الموقع سيتم تسليمه للجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.

وشدّدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على أهمية التزام الملاك

وكذلك السكان في مختلف البنايات السكنية والمنشآت التجارية بالالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة.

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