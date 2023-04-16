الاحتلال يشن حملة مداهمات ويعتقل 24 فلسطينيًا في الضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، 24 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن الاعتقالات تركزت في القدس، ومن بين المعتقلين ثلاثة أطفال أشقاء من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت تلك القوات بلدة حوسان غرب بيت لحم وداهمت عدة منازل.

فيما يواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، اليوم عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث شنت مداهمات في جنين والخليل والأغوار.

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واقتحمت المسجد الأقصى وشددت من إجراءاتها في محيط القدس، واستهدفت الصيادين شمال غزة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين في أنحاء متفرقة.

الاحتلال يقتحم الأقصى ويشدد من إجراءاته في القدس

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وأزالت اللافتات والأعلام التي علقّها شبان على إحدى بوائك قبة الصخرة.

كما شددّت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الطريق الرئيسة الرابطة بين قرية مخماس ورام الله، شمال شرق القدس.

مستوطنون يهاجمون المواطنين في الخليل

كما أصيب مواطن من بلدة حلحول شمال الخليل عقب رشق مركبته بالحجارة قرب قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح بحماية جنود الاحتلال المواطنين ورعاة الماشية ورشقوهم بالحجارة في قرية ام الخير وخربتي الثعلة والخروبة ببلدة يطا، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

في الوقت نفسه، استهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في عرض بحر محافظة شمال قطاع غزة.

وقامت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع بفتح نيران رشاشاتها الثقيلة وأطلقت المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين العاملة.