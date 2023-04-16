شركة “JAC” الصينية تطرح أحدث سيارات Mini.. و10 مواصفات حصرية (صور)

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أعلنت شركة “JAC” الصينية عن أحدث سياراتها والتي من المتوقع أن تكون منافسًا قويًا لسيارات Mini الشهيرة.

10 مميزات

ومن مميزات السيارة الجديدة ما يلي:

1- هيكل هاتشباك أنيق التصميم طوله 4 أمتار تقريبًا، عرضه 176 سم، ارتفاعه 156 سم.

2- المسافة بين محوري العجلات 262 سم.

3- جهّزت بعجلات عريضة بمقاس 16 إنشا، ومصابيح LED، وسقف بانورامي.

4- حصلت على تصميم داخلي بسيط وأنيق بنفس الوقت.

5- ألوان القمرة من الداخل أصبحت مميزة.

6- نظام الإضاءة الداخلي الذي حصل على 64 لونًا.

7- حصلت المركبة على واجهة قيادة فيها شاشتان واحدة قبالة السائق وأخرى لمسية في منتصف الواجهة أتت بمقاس 15.6 بوصة.

8- كما جهّزت بجهاز مودم قادر على الاتصال بشبكات 5G وتوزيع إشارات الإنترنت على الهواتف والأجهزة المحمولة.

9- تم تزويدها بنظام شحن لاسلكي للهواتف.

10- حصلت على كاميرات أمامية وخلفية وكاميرات ثبتت على المرايا الجانبية لتأمين رؤية محيطية للهيكل، إضافة إلى حساسات مسافات أمامية وخلفية.

ومن المقرر أن تطرح هذه السيارة بعدة نماذج وبنوعين من المحركات الكهربائية بعزم 93 و136 حصانًا، كما ستجهز ببطاريات تكفيها لقطع 305 أو 405 أو505 كلم بالشحة الواحدة.

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