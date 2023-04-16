عاجل.. مندوب السودان بالجامعة العربية: القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع

تواصل – فريق التحرير:

طالب المندوب السوداني في الجامعة العربية من الدول العربية المساعدة بتهدئة الأوضاع في بلاده.

وبدأ قبل قليل، بطلب من المملكة ومصر، اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن الأوضاع في السودان.

الجيش تمكن من السيطرة على الأوضاع

وقال مندوب السودان بالجامعة العربية: إن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالمتمردين، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع.

وأوضح أن الوساطات فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالجيش، وان الدعم العربي مطلوب للتهدئة، مطالبًا بتوصيات واضحة برفض التدخلات الخارجية.

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وأكد أن الأزمة الراهنة شأن داخلي وجاري العمل على حلها، وذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في شارع النيل بالقرب من القصر الرئاسي.

مصر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

فيما طالب المندوب المصري في الجامعة العربية، الأطراف السودانية بوقف فوري لإطلاق النار، مبينًا أن القاهرة تؤكد التزامها بدعم السودان ووحدة أراضيه، وتحذر من خطورة التدخلات الخارجية في شؤون السودان.

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في الوقت نفسه، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عقد اجتماع اليوم لبحث تطورات الوضع بالسودان.

بيان عاجل لقوى الحرية والتغيير

ودعا بيان لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتغليب الحكمة.

وطالب بوقف المواجهات العسكرية فورًا والعودة لطاولة التفاوض، مؤكدًا أن الخيار لحل القضايا العالقة هو معالجتها سلميًا عبر الحلول السياسية.