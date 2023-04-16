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مزايا جديدة من “واتساب” تحميك من المحتالين
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مزايا جديدة من “واتساب” تحميك من المحتالين

مزايا جديدة من “واتساب” تحميك من المحتالين

مزايا جديدة من “واتساب” تحميك من المحتالين
٠١:٥٤:٠٤ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فيما يصعّب المهمة على المحتالين، بدأ تطبيق التواصل الفوري “واتساب” في طرح عدة مزايا جديدة لتعزيز أمن المستخدمين.

وتستهدف المزايا الجديدة حماية المستخدمين مما يعرف بـ “SIM Jacking”، وهو نوع من الجرائم الإلكترونية يقوم خلالها المجرمون بالاستيلاء على شريحة الهاتف، ومن ثم إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل.

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الهندسة الاجتماعية

كما يسعى “واتساب” إلى مكافحة ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وهي هجمات إلكترونية تتم عبر اختراق البريد الإلكتروني.

وسيلاحظ المستخدم عندما يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه الجديد، أن “واتساب” يطرح عليه عدة أسئلة وطلبات، مثل أن يطلب منه استخدام الهاتف القديم لتأكيد أنه يريد نقل الحساب إلى هاتف جديد.

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مخاوف من عدم الوصول إلى الحساب مجددًا

لكن البعض قد يقلق من احتمال أن يقفل عليهم باب الوصول إلى الحساب مجددًا، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وفي حال لم يتمكن المستخدم من الوصول إلى هاتفه القديم، لأي سبب كان، فبوسعه مطالبة “واتساب” بإرسال كلمة مرور لمدة ثوان.

وقال متحدث باسم “واتساب” لموقع “engadget” التقني، إن حماية الحساب سيتفعّل فقط في حالة اكتشفت الشركة وجود محاولة تسجيل مشبوهة.

الكلمات الدلالية:
SIM Jacking الجرائم الإلكترونية الهندسة الاجتماعية تطبيق واتساب

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