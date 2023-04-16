شاهد.. قوة جريان السيول في عفيف ومهد الذهب وسد الحريق بالرياض

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وسط أجواء من الطقس المتقلب، جرت السيول، اليوم الأحد، كالأنهار في محافظات عفيف ومهد الذهب وسد الحريق بشقراء في منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة على الرياض ومحافظاتها.

هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

🔴 فيديو

جريان قوي لوادي الشعبه

بين عفيف ومهد الذهب

الأحد ٢٥ رمضان ١٤٤٤هـ

16 إبريل 2023م

رصد | سهيل العتيبي

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. pic.twitter.com/DtDLd5Dp14 — طقس (@tqqs) April 16, 2023

رياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

🔴 فيديو

سيول مفرق برك

جنوب #حوطة_بني_تميم

جنوب #الرياض

الأحد ٢٥ رمضان ١٤٤٤هـ

16 إبريل 2023م

رصد | عبدالله المعثم

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. pic.twitter.com/of7GkgHllQ — طقس (@tqqs) April 16, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

🔴 مشاهد جوية لـ

سيول سد الحريق شرق #شقراء

الأحد ٢٥ رمضان ١٤٤٤هـ

16 إبريل 2023م

رصد | محمد الطويل

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. pic.twitter.com/9IPoUqTDBm — طقس (@tqqs) April 16, 2023

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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