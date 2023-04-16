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شاهد.. قوة جريان السيول في عفيف ومهد الذهب وسد الحريق بالرياض
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شاهد.. قوة جريان السيول في عفيف ومهد الذهب وسد الحريق بالرياض

شاهد.. قوة جريان السيول في عفيف ومهد الذهب وسد الحريق بالرياض

شاهد.. قوة جريان السيول في عفيف ومهد الذهب وسد الحريق بالرياض
٠١:٥٧:٥٤ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء من الطقس المتقلب، جرت السيول، اليوم الأحد، كالأنهار في محافظات عفيف ومهد الذهب وسد الحريق بشقراء في منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة على الرياض ومحافظاتها.

هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل.

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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