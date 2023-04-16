استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق المملكة مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.82 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.67 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.60 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.37، وعيار 14 بـ 141.06 ، وعيار 12 سجل 120.91 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7521 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1693، وسعر كيلو الذهب نحو 241.820 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.82 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.67 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.60 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.37 ، وعيار 14 بـ 141.06 ، وعيار 12 سجل 120.91 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7521 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1693، وسعر كيلو الذهب نحو 241.820 ريال.

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