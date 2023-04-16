موهبة تفوق الكمبيوتر.. طفل كفيف يحفظ القرآن برقم الآية والصفحة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يمتلك طفل مصري كفيف، يحفظ القرآن الكريم كاملاً، موهبة فريدة من نوعها تجعله يستطيع معرفة مواضع الآيات بالمصحف بشكل دقيق.

وأذهلت موهبة الطالب محمد سلامة محمد العشري، وهو من مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة (دلتا مصر)، اللجنة التي باشرت توجيه الأسئلة له لاختبار قدراته.

ويحفظ العشري القرآن بأرقام الآيات، وأرقام الصفحات، وأرقام الأجزاء والأحزاب، وهي مسألة صعبة يعجز عنها ذوو الأبصار.

وجاءت الأسئلة الموجهة له على هامش مسابقة لحفظ القرآن يشارك فيها خلال شهر رمضان.

وبعد أن أجاب على الأسئلة دون خطأ، وصفه أعضاء اللجنة بأنه أفضل من الكمبيوتر، الذي لا يملك الرد بهذا الشكل التفصيلي.

وحظي مقطع فيديو تم تداوله، على تفاعل واسع بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مع قدرة الطالب الكفيف على الإجابة بدقة وسرعة عالية.

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