قدّم الآن.. كل ما تريد معرفته عن طريقة الاستفادة من دعم “سكني”

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كشف برنامج سكني عن خطوات الاستفادة من باقات الدعم السكني.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين حول متى تصرف الدفعة المقدمة للمستحق؛ قبل توقيع العقد أم بعد شراء المنزل؟

وحددت خدمة “العناية بالمستفيدين” التابعة للبرنامج في حسابها عبر موقع “تويتر”، خطوات الاستفادة من باقة الدعم المقدم على النحو التالي:

– التسجيل في برنامج سكني.

– التقديم على المستشار العقاري واختيار المنتج وتحديد الباقة.

– تحديد الممول.

– التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.

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برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 في المئة كحد أدنى، و100 في المائة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وقال الصندوق العقاري، إن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة.

-تمويل البناء الذاتي.

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

-تمويل برهن العقار.

-دعم التمويل القائم.

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خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

يمكن لجميع مستفيدي برنامج الدعم السكني الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، والاستعلام عن نزول الرواتب، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

-عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان.

-قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

-بعد ذلك اضغط على استعلام، ومنها استعلام عن الراتب.

-ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.