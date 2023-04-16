في 25 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بجميع الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في مكة المكرمة، و35 درجة في شرورة.

وسجل 34 درجة في المدينة المنورة وجازان والقنفذة، و33 درجة في جدة ووادي الدواسر وينبع، وسجل 32 درجة في العلا، و31 في بيشة ونجران.

كما سجل 30 درجة في الأحساء و 28 في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 11 درجة مئوية.

عرعر 13 درجة مئوية.

الطائف والباحة وحائل وأبها 14 درجة.

القريات والمجمعة والدهناء والتنهات والصمان وسكاكا 15 درجة.

تبوك 16 ور فحاء 17 و الرياض 18 درجة مئوية.

هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل.

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في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.