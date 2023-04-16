الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
في 25 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بجميع الأنحاء
هاشتاق “٢٥ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بشرنا بليلة القدر”
الصندوق العقاري يعلن عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر إبريل
هل يُقضى الصوم عن الميت؟ “الخثلان” يُجيب
اشتباكات السودان.. دوي إطلاق رصاص في محيط مقر قيادة الجيش بالخرطوم
عاجل.. مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش خلال اشتباكات السودان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

في 25 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بجميع الأنحاء

في 25 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بجميع الأنحاء

في 25 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بجميع الأنحاء
١٢:٢٦:٤٨ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في مكة المكرمة، و35 درجة في شرورة.

وسجل 34 درجة في المدينة المنورة وجازان والقنفذة، و33 درجة في جدة ووادي الدواسر وينبع، وسجل 32 درجة في العلا، و31 في بيشة ونجران.

كما سجل 30 درجة في الأحساء و 28 في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 11 درجة مئوية.

عرعر 13 درجة مئوية.

الطائف والباحة وحائل وأبها 14 درجة.

القريات والمجمعة والدهناء والتنهات والصمان وسكاكا 15 درجة.

تبوك 16 ور فحاء 17 و الرياض 18 درجة مئوية.

هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولاً على معظم مناطق المملكة

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الصورة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
تناول الكمثرى يوميًّا يحمي من الإصابة بالسكر وارتفاع الضغط

تناول الكمثرى يوميًّا يحمي من الإصابة بالسكر وارتفاع الضغط

١٠:٣٤ ص، الأربعاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥
عاجل.. حريق في ناقلة وقود على طريق الرياض (صور)

عاجل.. حريق في ناقلة وقود على طريق الرياض (صور)

١١:٠٥ ص، الثلاثاء، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
«المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال

«المالية» تطرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال

٠٩:٤٦ ص، الأربعاء، ١٦ أغسطس ٢٠١٧
كورونا.. وفاة مواطن ولا إصابات جديدة

كورونا.. وفاة مواطن ولا إصابات جديدة

٠٧:٥٣ م، الأحد، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *