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“أبل” تتوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها بحلول هذا العام
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“أبل” تتوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها بحلول هذا العام

“أبل” تتوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها بحلول هذا العام

“أبل” تتوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها بحلول هذا العام
٠١:٠٠:٤٧ م، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية “أبل” عن إعادة استخدام 100% من مادة الكوبالت الموجودة في البطاريات القديمة المصممة لأجهزتها.

وأوضحت الشركة أنه سيتم كذلك إعادة استخدام 100% من لحام القصدير ورقائق الذهب المستخدمة في كل لوحات الدوائر الإلكترونية المصممة لأجهزة أبل بحلول 2025.

المكونات المغناطيسية 

وأشارت إلى اعتزامها تصنيع كل المكونات المغناطيسية في أجهزتها من المعادن المعاد تدويرها.

من جهتها، قالت ليزا جاكسون، نائب رئيس أبل لشؤون البيئة والمبادرات الاجتماعية، إن هذه الخطة تتفق مع هدف أبل للوصول إلى تقديم منتجات محايدة كربونيًا بحلول 2030.

وأضافت: “إننا نعمل لتحقيق كلا الهدفين بصورة عاجلة، وندفع عجلة الابتكار في صناعة الإلكترونيات ككل في هذه العملية”.

الاستغناء عن اللدائن

وقالت أبل إنها حققت تقدمًا في سعيها للاستغناء عن اللدائن من مستلزمات التغليف لمنتجات الشركة بحلول 2025.

وأوضحت الشركة أن 4% فقط من مستلزمات التغليف لديها تأتي من اللدائن حاليًا.

الإنسان الآلي

وتستخدم أبل عددًا من أجهزة الإنسان الآلي للمساعدة في جهود استخراج وإعادة تدوير المواد من الأجهزة القديمة.

ومنذ 2019 يفكك الإنسان الآلي دايسي أجهزة الهاتف المحمول آيفون القديمة، وساعد على إنتاج نحو 24250 رطل (11 ألف كيلوجرام) كوبالت من البطاريات.

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الكلمات الدلالية:
آيفون أبل أيباد شركة أبل هواتف آيفون

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