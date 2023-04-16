تنافس “تويتر”..تفاصيل منصة “صابستاك” الجديدة 

تواصل – وكالات:

فرضت منصة “تويتر” في الأسبوع الماضي، قيودًا مؤقتة على نشر تغريدات تحتوي على روابط لمنصة التواصل الاجتماعي صابستاك المتخصصة في نشر الرسائل الإخبارية والمواد الصحفية.

وجاءت القيود التي تم رفعها بعد انتقادات قوية، بعد أيام من إعلان صابستاك إطلاق خدمة “نوتس” التي يمكن أن تنافس تويتر.

وتسمح منصة صابستاك لأي مستخدم بنشر نصوصه وتسويق نفسه كرسائل إخبارية على قائمة مشتركين في خدمته الإخبارية.

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تصفح مقالات من ناشرين مختلفين

ويمكن لمستخدمي المنصة تصفح مجموعة متنوعة من المقالات من ناشرين مختلفين، بالإضافة إلى الاشتراك لقراءة المنشورات والرسائل الإخبارية والمقالات عبر البريد الإلكتروني.

ولاحظ مستخدمو تويتر في الأسبوع الماضي أن المشاركات التي تحتوي على روابط من منصة صابستاك لا يمكن إعادة بثها ولا التعليق عليها.

كما تم إخفاء الروابط نفسها خلف عبارة تحذيرية تقول إنها مصنفة باعتبارها غير آمنة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وبعد ذلك نشر ماسك تغريدة، قال فيها إن تويتر حظر روابط صابستاك عن طريق الخطأ، وإنه يمكن الوصول إلى هذه الروابط بصورة طبيعية.

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خدمة نوتس

وقالت منصة صابستاك إن خدمة “نوتس” تستهدف توفير مجال جديد من خلال منصة بالاشتراك، وليست كمنافس لشبكات الإنترنت الموجودة.

وعلى الرغم من ذلك، كشف العرض الأولي لخدمة نوتس أنها تبث المشاركات والاقتباسات والتعليقات والصور والروابط بطريقة تشبه بشدة منصة تويتر، مع خيارات التعبير عن الإعجاب والتعليق والمشاركة.