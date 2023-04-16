مسؤول بالجيش: اشتباكات السودان قد تستغرق أيامًا لهزيمة الدعم السريع

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول بالجيش السوداني، أن المعارك الدائرة قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع في كل الولايات.

الجيش يسيطر على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات سيطرت على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في منطقة كرري واستولينا على كل العتاد فيها.

الموقف يتجه نحو الاستقرار

وأوضح أن الاشتباكات ما زالت دائرة في بعض المواقع لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار، مؤكدًا أنه لا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة بالخرطوم.

مقتل 56 وإصابة 600 في اشتباكات السودان

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، تزايد عدد الإصابات وسط قلة الكادر الطبي وإرهاق الفرق العاملة في المستشفيات، مؤكدة ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 56 وإصابة 600 آخرين.

وحسب الإعلام العسكري للجيش السوداني، فقد تمت السيطرة على 35 عربة عسكرية لقوات الدعم السريع بمدينة الدمازين جنوبي السودان.

فيما تواصل الطائرات الحربية التابعة للجيش، توجيه ضربات لمواقع متمردي الدعم السريع في الخرطوم.

الوضع الإنساني صعب في دارفور

وقال والي شمال دارفور: إن الوضع الإنساني صعب في الولاية وأدعو المستشفيات للاستنفار لإسعاف المصابين.

وطالب المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة بالتزام مواقعها وعدم التحرك بسبب استمرار المعارك.

وصباح اليوم تجددت معارك تدور بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في تخوم القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربي وسط الخرطوم.

اقرأ أيضًا:

اشتباكات السودان.. دوي إطلاق رصاص في محيط مقر قيادة الجيش بالخرطوم

المملكة تطالب بوقف القتال

فيما رحبت واشنطن بفرصة التشاور مع وزيري خارجية المملكة والإمارات بشأن الاشتباكات في السودان،

مؤكدة أن المملكة والإمارات اتفقتا على ضرورة أن تنهي الأطراف السودانية القتال فورًا ودون شروط.

مجلس الأمن يطالب بوقف الأعمال العدائية

فيما طالب مجلس الأمن بوقف الأعمال العدائية فورًا في السودان داعيًا كل الأطراف للعودة إلى الحوار، معربًا عن أسفه للخسائر في الأرواح وللإصابات في صفوف المدنيين.