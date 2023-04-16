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هل يُقضى الصوم عن الميت؟ “الخثلان” يُجيب

هل يُقضى الصوم عن الميت؟ “الخثلان” يُجيب

هل يُقضى الصوم عن الميت؟ “الخثلان” يُجيب
١١:٥٢:٠٢ ص، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، أنه يجوز الصوم والقضاء عن الميت فيما فاته من رمضان.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه إذا كان الميت قد فرط في القضاء فيستحب لبعض أقاربه أن يصوم عنه.

واستدل على ذلك بقول النبي ﷺ: “من مات وعليه صوم، صام عنه وليه”.

وأضاف أن هذا مستحب وغير واجب، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه إن لم يتيسر الصيام عنه فإنه يُطعم عنه عن كل يوم مسكينًا.

هل المعاصي والذنوب تُنقص من أجر الصائم؟

وأكد أن الذنوب تُنقص من أجر الصائم لقول النبي ﷺ: “من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”.

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وأشار إلى أن النبي ﷺ نبه أن من لم يدع المعاصي فإن هذه المعاصي إذا كثرت منه فقد لا يُؤجر على هذا الصيام.

على الصائم أن يحتاط ويحذر من ضياع صيامه

وأكد أنه على الصائم أن يحتاط ويحذر من ضياع صيامه بسبب المعاصي والذنوب.

وإن كان صيامه هو إبراءً للذمة ومكتمل الأركان، لكنه ينقص من الأجر بحسب المعاصي التي يرتكبها الشخص حال صيامه.

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