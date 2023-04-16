هاشتاق “٢٥ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بشرنا بليلة القدر”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “٢٥ رمضان” الترند في المملكة، اليوم الأحد، حيث لم تتبق سوى أيام معدودات على شهر الرحمة والمغفرة.

وفاز في شهر رمضان من اجتهد في عبادة الله والتقرب إليه، بينما خسر فيه من ضيع وقته في الملذات.

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وقال مغرد: “اللهم إن لم أحسن في دُعائي فأنت أعلم بحاجتي، وإن قصرت فأنت سُبحانك تعلم غاياتي، ولا يخفى عليك شيء من أحوالي..

اللهم بشرني بما يسرني وأنت خير المبشرين، اللهم ماقسمت في ليلة القدر من خير وصحة وسعة رزق واستجابة دعاء فاجعل لنا أوفر الحظ والنصيب”.

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اللهم بلغنا ليلة القدر

وأضاف آخر: “اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها، واجعل لنا فيها دعاءً لا يُرد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يسد”.

وتابع: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا، اللهُم لا تجعله يمضي إلا وقد أعطيتَ كُلاً منا مُراده”.

وتابع مغرد ثالث: “يا واسع العطاء ندعوك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات..

وأن تَبلِغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات”.

وبدأت الاستعدادات لعيد الفطر المبارك من الآن، وأعلنت الكثير من المتاجر الغذائية عن خصومات على أسعار السلع والمنتجات

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