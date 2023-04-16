الأحوال المدنية توضح حقيقة عمل فروعها خلال إجازة عيد الفطر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن أيًا من فروعها لن يعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “المكاتب لا تعمل خلال إجازة عيد الفطر”.

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الأحوال المدنية تعلن عن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في وقت سابق استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، عبر منصة “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها (13) مركزًا ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة (أبشر )، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الأحداث المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

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مهام الأحوال المدنية

وتتلخص مهام الأحوال المدنية في الآتي:

-تطبيق نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما.

-تطبيق نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما.

-ضبط الحالة المدنية لكل مواطن، وقيد تسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية في حياته في السجلات المخصصة لذلك، وكذلك قيد الواقعات المدنية للمقيمين والزوار والحجاج.

-إصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) سجل الأسرة وشهادات الميلاد والوفاة.

-إصدار تصاريح الحج للمواطنين. تنظيم السجل المدني المركزي، وإصدار الرقم الوطني لكل مواطن، وتوفير البيانات لقاعدة المعلومات الأساسية بوزارة الداخلية.

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 15/4/1426 هـ باعتبار البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية الذكية)..

وما تحمله من رقم السجل المدني لكل مواطن هي أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها.

-تنسيق العمل بين فروع الوكالة وتوفير متطلباتها الإدارية من الموظفين والتجهيزات.

-وضع تعليمات تنظيم العمل ومراجعتها بصفة دورية لضمان حسن الأداء.

-إعداد التقارير الإحصائية اليومية والشهرية والسنوية عن حركة إصدار البطاقات والوثائق التي تصدرها إدارات الأحوال المدنية.

-إعداد وتدريب العناصر البشرية وتأهيلها فنياً للقيام بأعمال الأحوال المدنية المختلفة عن طريق مراكز التدريب المتخصصة لتنمية قدراتها في مجال الأحوال المدنية.

-اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تزوير الوثائق التي تصدرها الأحوال المدنية.

-كشف ومكافحة أعمال التزوير وترويج واستعمال وثائق الأحوال المدنية بطريقة غير نظامية.

-العمل على تطوير هذه الوثائق بما يحد من تزويرها، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية أو الجهات المختصة الأخرى ذات الشأن.

-المشاركة في دراسة ومعالجة الظواهر المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية باعتبار أن جهاز الأحوال المدنية هو أحد القطاعات ذات الالتصاق بالجمهور من المواطنين والوافدين, ويتولى تقديم الخدمات لهم.

علاوة على كونه خط أمني أول وقاعدة معلومات أساسية.