عاجل.. مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش خلال اشتباكات السودان

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت قناة “العربية في خبر عاجل، مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني خلال الاشتباكات التي تجددت صباح اليوم الأحد.

مقتل قائدي قطاع شمال دارفور بالدعم السريع

ونقلت عن مصادر عسكرية، تأكيد مقتل قائدي قطاع شمال دافور وقطاع غرب دارفور بالدعم السريع خلال الاشتباكات.

مقتل قائد الجيش في قاعدة جبل أولياء

وأشارت المصادر في الوقت نفسه، إلى مقتل قائد الجيش في قاعدة جبل أولياء جنوب الخرطوم خلال الاشتباكات.

فيما تشتد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط قيادة الجيش والمطار بمدينة الفاشر.

الجيش يسيطر على موقع الدعم في هذه الولايات

وأكد الجيش السوداني، أنه سيطر على مقار الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: إن قواتها استولت على برج القوات البحرية بالقيادة العامة في الخرطوم.

56 قتيلاً و600 جريح في اشتباكات السودان

وكشفت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 56 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600.

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وناشدت نقابة الأطباء، جميع الكوادر الطبية بالتوجه لمستشفى بشائر ومستشفى شرق النيل بالخرطوم.

بطلب من المملكة.. الجامعة العربية تتحرك

وأعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان.

المملكة تنبه المواطنين بشأن الأحداث في السودان

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا، للتنبيه على مواطني المملكة المقيمين في السودان، بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها الخرطوم.

وطالبت جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، وإتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة.

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