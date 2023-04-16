اشتباكات السودان.. دوي إطلاق رصاص في محيط مقر قيادة الجيش بالخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام محلية، أن دويًا لإطلاق رصاص واشتباكات وقعت منذ قليل في محيط مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.

ونقلت العربية عن مصادر عسكرية، تأكيد وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط مطار مدينة مروي.

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

وصباح اليوم، دوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، استمرارًا للاشتباكات التي استمرت طيلة ليلة أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل لمواطني المملكة في السودان.. وهذه أرقام التواصل

وبدأت معاناة المدنيين تتكشف تدريجيًا، وسط حديث عن عالقين في المدارس بسبب الاشتباكات وانقطاع للمياه والتيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم.

56 قتيلاً و600 جريح في اشتباكات السودان

كما أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 56 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600.

وناشدت نقابة الأطباء، جميع الكوادر الطبية بالتوجه لمستشفى بشائر ومستشفى شرق النيل بالخرطوم.

بطلب من المملكة ومصر.. الجامعة العربية تتحرك

وأعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان.

كيف بدأت الاشتباكات في السودان؟

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها .

اقرأ أيضًا:

اشتباكات السودان.. مجلس الأمن يدعو الأطراف إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار

وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها فرضت سيطرتها على كل القواعد والمطارات، وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني.

فيما ذكرت قوات الدعم السريع، أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقر قواتها في أرض المعسكرات سوبا وفرضت الحصار عليها، وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة.

المملكة تنبه المواطنين بشأن الأحداث في السودان

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا، للتنبيه على مواطني المملكة المقيمين في السودان، بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها الخرطوم.

وطالبت جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، وإتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة.