ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق الأستاذ عمار الحكيم.

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استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق الأستاذ عبد العزيز بن خالد الشمري.

فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة الأستاذ محسن الحكيم، والمستشار الخاص الأستاذ أحمد الحكيم.

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استئناف خدمات النقل الجوي المباشر

وكان سفير جمهورية العراق لدى المملكة، الدكتور عبد الستار هادي الجنابي، قد أكد، أول أمس، أن استئناف المملكة وبلاده لخدمات النقل الجوي المباشر خطوة مهمة في مسار التعاون الثنائي.

ووصف الجنابي، هذه الخطوة بانها شريان يعزز من علاقات التواصل بين البلدين الشقيقين والارتقاء بمستوى العمل المشترك لآفاق جديدة.

وأوضح السفير أن انتظام الرحلات الجوية بين الجانبين مطلع أبريل، سبقه قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي منح موطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سمات الدخول للعراق من منافذها الحدودية والمطارات لحظة الوصول .

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