الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تنويه مهم من حساب المواطن لمن يملكون سجلاً تجاريًا!
ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق
توضيح عاجل من “التأمينات” حول تقديم موعد صرف المعاشات بسبب العيد
7 جهات تستخدم الحافلات للمسجد الحرام بالمجان
خدمة اليوم.. 3 خطوات لإنشاء حساب على بوابة الإرشاد المهني “سُبل”
لهذا الأمر.. كفة القوات المسلحة في الخرطوم تتفوق على قوات الدعم السريع (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنويه مهم من حساب المواطن لمن يملكون سجلاً تجاريًا!

تنويه مهم من حساب المواطن لمن يملكون سجلاً تجاريًا!

تنويه مهم من حساب المواطن لمن يملكون سجلاً تجاريًا!
١١:٠٤:٢٤ ص، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إن امتلاك سجل تجاري لا يحرم من استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج”.

غير أنها اشترطت الآتي:

– الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.

-بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

يتم الافصاح عن السجل التجاري بـ:

اختيار نوع الدخل “نشاط تجاري”.

والمصدر “سجل تجاري”.

إضافة الدخل ثم حفظ.

وأوضحت أنه “في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية (اضغط هنا)”.

الدفعة 65 – دفعة إبريل

وأودع حساب المواطن، الدفعة 65 – دفعة إبريل في حسابات المستفيدين يوم الاثنين، والتي تضمنت صرف الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض للدفعة 65

الحساب غير نشط

وفي إفادة سابقة، كشف حساب المواطن عن الإجراء المتبع من جانب المستفيدين في حال ما إذا كان الحساب غير نشط.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: في حال كان الحساب البنكي الخاص بك “غير نشط” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة لديك “مرفوضة””.

وأضافت: “ويلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم، ومن ثم الضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي” وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات”.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من حساب المواطن لمن لم يصرف الدعم بسبب “إيقاف الخدمات”

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
سجون حوثية سرية لاعتقال النساء في صعدة

سجون حوثية سرية لاعتقال النساء في صعدة

٠٧:٤٧ ص، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠١٧
وزير البيئة يكشف تفاصيل مبادرات المملكة لمواجهة تحديات قطاع المياه

وزير البيئة يكشف تفاصيل مبادرات المملكة لمواجهة تحديات قطاع المياه

٠٤:٥٣ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
موجز الظهيرة: معتمرة تضع مولودها في الحرم.. 3 ملايين ريال من «فاعل خير» لـ 39 سجيناً

موجز الظهيرة: معتمرة تضع مولودها في الحرم.. 3 ملايين ريال من «فاعل خير» لـ 39 سجيناً

٠٢:٠٩ م، الأحد، ١٢ يوليو ٢٠١٥
«شؤون الحرمين»: «السديس» لا يملك أي حساب على مواقع التواصل

«شؤون الحرمين»: «السديس» لا يملك أي حساب على مواقع التواصل

٠٩:٣٤ م، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *