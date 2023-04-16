تنويه مهم من حساب المواطن لمن يملكون سجلاً تجاريًا!

تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إن امتلاك سجل تجاري لا يحرم من استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج”.

غير أنها اشترطت الآتي:

– الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.

-بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

يتم الافصاح عن السجل التجاري بـ:

اختيار نوع الدخل “نشاط تجاري”.

والمصدر “سجل تجاري”.

إضافة الدخل ثم حفظ.

وأوضحت أنه “في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية (اضغط هنا)”.

الدفعة 65 – دفعة إبريل

وأودع حساب المواطن، الدفعة 65 – دفعة إبريل في حسابات المستفيدين يوم الاثنين، والتي تضمنت صرف الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

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الحساب غير نشط

وفي إفادة سابقة، كشف حساب المواطن عن الإجراء المتبع من جانب المستفيدين في حال ما إذا كان الحساب غير نشط.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: في حال كان الحساب البنكي الخاص بك “غير نشط” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة لديك “مرفوضة””.

وأضافت: “ويلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم، ومن ثم الضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي” وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.