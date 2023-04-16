7 جهات تستخدم الحافلات للمسجد الحرام بالمجان

تواصل – فريق التحرير:

استثنت الجهات المسؤولة عن النقل العام للحافلات المؤدية للمسجد الحرام، عددًا من الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية من دفع الرسوم المالية المقررة.

وسمحت لها بالتنقل من وإلى المسجد الحرام مجانًا طوال شهر رمضان المبارك، وذلك إيمانًا بدورها الحيوي والمهم في خدمة ضيوف الرحمن.

يأتي في مقدمة هذه الجهات المعفاة من الرسوم، الجهات الأمنية بكافة قطاعاتها.

علاوة على منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وجمعية منافع، وجمعية زمزم، وهدية الحاج والمعتمر، والفرق التطوعية، وكشافة وزارة التعليم.

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دعم لهذه القطاعات

وفقًا لصحيفة “الوطن”، فإنه منذ بداية موسم رمضان، يتم استخدام خدمات النقل العام عبر محطات مكة.

ويقوم عدد من المشرفين بالتأكد من هويات ركاب الحافلات، وأنهم يتبعون إحدى الجهات المسموحة بالتنقل مجانًا.

وعلى إثر ذلك، يتم السماح لهم الصعود للحافلة والتوجه مباشرة إلى المسجد الحرام، من أجل الإسهام في تنفيذ أعمالهم بشكل سريع.

يأتي ذلك في إطار إسهام القطاع الخاص لدعم هذه القطاعات الحيوية، التي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن بكل إخلاص وتفانٍ، من أجل تسهيل مهامهم.

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الجهات المعفاة من الرسوم

وفيما يلي الجهات المعفاة من الرسوم:

1- الجهات الأمنية.

2- منسوبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

3- جمعية منافع.

4- جمعية زمزم.

5- هدية الحاج والمعتمر.

6- الفرق التطوعية.

7- كشافة وزارة التعليم.