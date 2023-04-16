الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
اشتباكات السودان.. دوي إطلاق رصاص في محيط مقر قيادة الجيش بالخرطوم
عاجل.. مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش خلال اشتباكات السودان
اشتراط استخدام “العربية” في المناطق الاقتصادية الخاصة
تنويه مهم من حساب المواطن لمن يملكون سجلاً تجاريًا!
ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق
توضيح عاجل من “التأمينات” حول تقديم موعد صرف المعاشات بسبب العيد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

7 جهات تستخدم الحافلات للمسجد الحرام بالمجان

7 جهات تستخدم الحافلات للمسجد الحرام بالمجان

7 جهات تستخدم الحافلات للمسجد الحرام بالمجان
١٠:٣٦:٢٧ ص، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استثنت الجهات المسؤولة عن النقل العام للحافلات المؤدية للمسجد الحرام، عددًا من الجهات الحكومية والخدمية والتطوعية من دفع الرسوم المالية المقررة.

وسمحت لها بالتنقل من وإلى المسجد الحرام مجانًا طوال شهر رمضان المبارك، وذلك إيمانًا بدورها الحيوي والمهم في خدمة ضيوف الرحمن.

يأتي في مقدمة هذه الجهات المعفاة من الرسوم، الجهات الأمنية بكافة قطاعاتها.

علاوة على منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، وجمعية منافع، وجمعية زمزم، وهدية الحاج والمعتمر، والفرق التطوعية، وكشافة وزارة التعليم.

اقرأ أيضًا:

الهيئة الملكية بالمشاعر المقدسة تعلن عن 50 مليون مستخدم لحافلات مكة

دعم لهذه القطاعات

وفقًا لصحيفة “الوطن”، فإنه منذ بداية موسم رمضان، يتم استخدام خدمات النقل العام عبر محطات مكة.

ويقوم عدد من المشرفين بالتأكد من هويات ركاب الحافلات، وأنهم يتبعون إحدى الجهات المسموحة بالتنقل مجانًا.

وعلى إثر ذلك، يتم السماح لهم الصعود للحافلة والتوجه مباشرة إلى المسجد الحرام، من أجل الإسهام في تنفيذ أعمالهم بشكل سريع.

يأتي ذلك في إطار إسهام القطاع الخاص لدعم هذه القطاعات الحيوية، التي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن بكل إخلاص وتفانٍ، من أجل تسهيل مهامهم.

اقرأ أيضًا:

500 معتمر في 10 حافلات مجانية لأداء العمرة بالعويقيلة

الجهات المعفاة من الرسوم

وفيما يلي الجهات المعفاة من الرسوم:

1- الجهات الأمنية.

2- منسوبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

3- جمعية منافع.

4- جمعية زمزم.

5- هدية الحاج والمعتمر.

6- الفرق التطوعية.

7- كشافة وزارة التعليم.

الكلمات الدلالية:
الجهات الأمنية الحافلات المؤدية للمسجد الحرام الفرق التطوعية جمعية زمزم جميعة منافع كشافة وزارة التعليم منسوبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام هدية الحاج والمعتمر

مواد ذات صلة

المزيد
أسعار الذهب تشهد استقرارًا في أسواق المملكة اليوم

أسعار الذهب تشهد استقرارًا في أسواق المملكة اليوم

٠٣:٠٨ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
إحصائية: السعوديون بالمركز الأول خليجياً في استخدام الطائرات الخاصة

إحصائية: السعوديون بالمركز الأول خليجياً في استخدام الطائرات الخاصة

٠٧:٢٨ م، السبت، ٢٩ مارس ٢٠١٤
ترامب يوجّه اتهامًا خطيرًا لبايدن: “كان يعلم كل شيء”

ترامب يوجّه اتهامًا خطيرًا لبايدن: “كان يعلم كل شيء”

٠٧:٤٧ ص، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
أمانة الجوف تُنهي أعمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز

أمانة الجوف تُنهي أعمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز

١١:٥٦ م، السبت، ٢١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *