خدمة اليوم.. 3 خطوات لإنشاء حساب على بوابة الإرشاد المهني “سُبل”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الأحد، لقرائها الكرام، أهم خطوات إنشاء حساب على بوابة الإرشاد المهني والتي تعرف باسم “سُبل”.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، تهدف هذه البوابة إلى تمكين جميع المواطنين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات وظيفية أفضل.

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خطوات إنشاء حساب على بوابة الإرشاد المهني

وذلك عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من طلاب الثانوي وطلاب الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل والموظفين، بإتباع هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – أن يكون المسجل في البوابة من أبناء المملكة.

2 – إنشاء حساب على بوابة التطوير والتثقيف المهني “سُبل”.

3 – يمكن للمستفيد استخدام الحساب الخاص به على بوابة العمل طاقات.

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المتطلبات

1 – يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “8001222030”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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