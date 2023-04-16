لهذا الأمر.. كفة القوات المسلحة في الخرطوم تتفوق على قوات الدعم السريع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أفاد مراسل قناة الإخبارية أن القوات المسلحة السودانية استخدمت الطائرات العسكرية في قصف المواقع الرئيسية لقوات الدعم السريع وهو ما يرجح كفة القوات المسلحة السودانية.

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توفر الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة

وأضاف مراسلنا الإخبارية من العاصمة السودانية الخرطوم، لؤي عبد الرحمن، أن الإمداد اللوجستي يتوفر للقوات المسلحة عبر العديد من مخازن الإمداد داخل العاصمة.

ويتابع أما قوات الدعم السريع فقدمت من دارفور خلال الفترة الأخيرة، ومن غير المتوقع أن يكون لها إمدادات خاصة بعد ضرب المعسكرات من قوات المسلحة السودانية بالمدفعية والطائرات السودانية.

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56 قتيلاً و600 جريح في اشتباكات السودان

56 قتيلاً و600 مصاب

وأعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 56 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600.

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مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك بين المدنيين.