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ولي العهد يعلن عن إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة “أرامكو السعودية” إلى “سنابل للاستثمار” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة
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ولي العهد يعلن عن إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة “أرامكو السعودية” إلى “سنابل للاستثمار” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة

ولي العهد يعلن عن إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة “أرامكو السعودية” إلى “سنابل للاستثمار” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة

ولي العهد يعلن عن إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة “أرامكو السعودية” إلى “سنابل للاستثمار” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة
٠٩:١٣:١٥ ص، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن إتمام نقل (4%) من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

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تعزيز الاقتصاد الوطني

وأشار سموه أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.

بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبأن عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.

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الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو

وأكد سموه بأن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة (90,18%) من إجمالي أسهم الشركة.

واختتم سمو ولي العهد تصريحه بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد الوطني الصندوق المالي الفرص الاستثمارية شركة أرامكو السعودية شركة سنابل للاستثمار صندوق الاستثمارات العامة نقل أسهم ولي العهد

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