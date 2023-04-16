اشتباكات السودان.. مجلس الأمن يدعو الأطراف إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار

تواصل – فريق التحرير:

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

مجلس الأمن يأسف للخسائر في الأرواح والجرحى بالسودان

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك بين المدنيين.

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الوقف الفوري للأعمال القتالية

وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف على الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

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وحدة السودان

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

وتسببت الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، التي اندلعت أمس السبت ولا تزال متواصلة، في مقتل 56 شخصا وإصابة حوالي 600 آخرين.

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