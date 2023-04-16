مليون ونصف المليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام ليلة 25 من رمضان

تواصل – واس:

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك مليون ونصف المليون مُصلٍ ومُعتمر.

اقرأ أيضًا:

معجزات الصيام.. لن تتخيل ماذا يحدث للجسم في نهار رمضان (الحلقة الأخيرة)

نحو نصف مليون مستفيد من الخدمات التطوعية

وبينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه جرى توزيع 56.400 عبوة ماء زمزم.

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 495.201 مستفيد، و12.220 مستفيداً من الكتيبات والمطويات، و136.000 مستفيد من التوعية الرقمية، و110.809 مستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

اقرأ أيضًا:

25 رمضان.. مواقيت السحور والإفطار في جميع مناطق المملكة

عية الميدانية

وأفادت أن عدد المستفيدين من خدمة التطويف 5949 و189.984 مستفيداً من الإرشاد المكاني اللغات و200.000 مستفيد من التوعية الميدانية، إضافةً إلى 3542 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير.

اقرأ أيضًا:

سحور ليلة الخامس والعشرين من رمضان.. طريقة إعداد الفول الحجازي

المطهرات والمعطرات

فيما بلغت كمية المطهرات المستخدمة 130 ألف لتر، إلى جانب 3 آلاف لتر من المعطرات، وأكثر من 6.6 ألف لتر من معقمات الأيدي.

كما جرى استخدام أكثر من 34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و6535 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و6515 لتراً للتعقيم بالبايوكير و34.000 لتراً لتعقيم الأسطح.

بينما بلغ عدد المستفيدين من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة 7124.