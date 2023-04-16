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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولاً على معظم مناطق المملكة
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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولاً على معظم مناطق المملكة

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولاً على معظم مناطق المملكة

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولاً على معظم مناطق المملكة
٠٨:٢٦:٢٧ ص، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

هطول أمطار غزية وجريان سيول

وأشار المركز إلى أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، وأجزاء من منطقة حائل.

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أمطار رعدية ورياح نشطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية، ومنطقة الجوف.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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