الهند.. مقتل النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف على الهواء مباشرة

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قُتل النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف على الهواء مباشرة من مسافة قريبة على أيدي مهاجمين مجهولين في الهند.

مقتل عتيق أحمد وشقيقه أشرف على الفور

وكشف مقطع فيديو، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن مهاجمين مجهولين هاجموا النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف، يوم أمس السبت بينما كانت الشرطة ترافقهم لإجراء فحص طبي في براياجراج، ومات كلاهما على الفور.

قبل لحظات من مقتلهم، كان كلا الضحيتين، يتحدثان إلى وسائل الإعلام حيث تم نقلهما لإجراء فحص طبي عند وقوع إطلاق النار.

قضية اختطاف أوميش بال

وقالت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” الهندية، إن مثول عتيق أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، يأتي في إطار قضية اختطاف أوميش بال في عام 2006.

والذي كان الشاهد الرئيس في قضية قتل راجو بال العضو بحزب “بهوجان ساماج”، وقتله بالرصاص داخل منزله بمدينة براياجراج الشهر الماضي، في هجوم تردد أنه من تدبير الشقيقين.

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إطلاق النار من مسافة قريبة

وتُظهر اللقطات، اقتحام عدة أشخاص لجموع الشرطة، وإطلاقهم النار من مسافة قريبة على أحمد وشقيقه اللذين سقطا على الأرض صرعى وهما مقيدَين بالأصفاد.

تم نقل جثتي أحمد وأشرف المليئتين بالثقوب بعد أن سادت التوترات المنطقة بعد القتل المثير.

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جلسة استماع للمحكمة

وتشير الأنباء إلى أن النائب السابق عتيق أحمد وشقيقه أشرف كانا في جلسة استماع للمحكمة فيما يتعلق بقضية قتل أوميش بال في عام 2006.

ووقع الحادث في اليوم الذي دفن فيه نجل عتيق أحمد، أسد، في براياغراج بعد أن قُتل بالرصاص في جانسي يوم الخميس.

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