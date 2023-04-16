56 قتيلاً و600 جريح في اشتباكات السودان

تواصل – وكالات:

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 56 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600.

عدد كبير من القتلى في اشتباكات السودان

وقالت النقابة في بيانها: “استيقظ السودانيون والسودانيات صباح 15 إبريل 2023 على فاجعة اشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، أدت هذه الاشتباكات إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة”.

وأضافت: “إننا نهيب بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي الذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم.

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56 قتيلاً مدنيًا وعشرات القتلى العسكريين

وأضافت أن “إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية:

– بلغ إجمالي القتلى المدنيين 56.

-عشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا).

– بلغ إجمالي الإصابات 595 حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة.

-بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا.

-يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين”.

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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

هذا وفيما سُمع صوت أذان الفجر، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة السودانية الخرطوم، دوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، استمرارًا للاشتباكات التي استمرت طيلة ليل السبت.

وبدأت معاناة المدنيين تتكشف تدريجيًا، وسط حديث عن عالقين في المدارس بسبب الاشتباكات وانقطاع للمياه والتيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم.

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