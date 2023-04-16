عاجل.. رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة (صور)

تواصل – واس:

وصل فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، اليوم الأحد، إلى جدة، لأداء مناسك العمرة.

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نائب أمير مكة يستقبل رئيس السنغال

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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رمضان في السنغال

يكتسب شهر رمضان في السنغال طابعًا مميزًا عن غيره من الشهور، حيث يحرص السنغاليون على عمارة المساجد، وإقامة الأنشطة ذات الصلة بشهر الصوم.

ويحرص السنغاليون مع بداية رمضان على إنهاء الخصومات والقطيعة مع حلول شهر رمضان، حيث يتبادلون الزيارات، الزيارة بنية المصالحة والغفران واستعادة الود.

وتكتظ المساجد بالمصلين، وعقب صلاة الظهر، يتحلق المصلون لتلقّي الدروس، والتي غالبًا ما تكون تفسيرًا للقرآن الكريم، بينما يدور درس ما بعد صلاة العصر عن أحكام الصيام.

ويرافق ذلك في بعض المساجد برنامج لإلقاء بعض المحاضرات التثقيفية والتعليمية. وتحرص المساجد على إقامة المسابقات الدينية طوال رمضان، ويتعهد الأثرياء والميسورون بقيمة الجوائز للفائزين.

وتحرص أكثر المساجد على ختم القرآن الكريم مرتين: مرة في صلاة التراويح، ومرة في صلاة التهجد، والتي تكون في العشر الأواخر من رمضان.

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