بطلب من المملكة ومصر .. عقد اجتماع عاجل لبحث تطورات الوضع في السودان

تواصل – واس:

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد برئاسة مصر، لبحث تطورات الوضع في السودان .

اجتماع لبحث الوضع بالسودان

وأوضح السفير زكي في تصريح له، أن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية ومصر.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مروي شماليِّ السودان.

اشتباكات في السودان

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في تصريح له يوم أمس أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها .

وأوضحت القوات المسلحة السودانية ، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها فرضت سيطرتها على كل القواعد والمطارات، وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني.

بدورها ذكرت قوات الدعم السريع، في بيان لها ، أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقر قواتها في أرض المعسكرات سوبا وفرضت الحصار عليها، وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة .

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