بعد مهلة 6 أشهر.. “البلدية والإسكان” توضح الهدف من “دليل امتثال المباني”

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة “الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، “دليل إجراءات شهادة امتثال المباني”، مع منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل.

وذلك بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.

آليات للحصول على الشهادة

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدد من المتطلبات، وهي (تصميم المبنى متضمناً 7 عناصر، والموقع العام والذي يتضمن 6 عناصر، إضافة إلى التشوّه البصري15 عنصراً).

وأشارت إلى أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) في موقع الوزارة.

انتهاز المهلة

ودعت الوزارة أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية والتي تنتهي في 1 ربيع الأول 1445 هـ لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من أهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا

احذر الغرامات.. “الشؤون البلدية” تلزم ملاك المباني بهذا الأمر لحماية الأطفال