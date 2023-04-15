زراعة الخلايا الجذعية بقرنية العين.. نجاح أول عملية فريدة من نوعها بالمملكة

تواصل – واس:

نجح فريق طبي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز مكون من استشاري جراحة العيون الدكتور محمود شويل، واستشاري جراحة التجميل الدكتور هتان الجعلي؛ في إجراء عملية فريدة من نوعها لإعادة الإحساس في القرنية لطفلة تعاني من خدوش وتقرحات متكررة في القرنية بسبب انعدام الإحساس.

تكللت بالنجاح

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء؛ حيث تمت زراعة القرنية مع زراعة الخلايا الجذعية في مقدمة العين بنجاح لطفلة ولدت بعتامة خلْقية في إحدى عينيها.

وتُعد هذه العملية أول عملية لزراعة الخلايا الجذعية في ‫مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.

عملية نوعية

وفي وقت سابق، أسهم فريق طبي متخصص في مستشفى برج الشمال الطبي، بتعاون مع برنامج الأطباء الزائرين، في إجراء أول عملية على مستوى منطقة الحدود الشمالية، لزرع جهاز قسطرة البورت تحت الجلد في الصدر.

ورم سرطاني

جرت الجراحة، لمريضة تبلغ من العمر 48 سنة، تعاني من ورم سرطاني في الثدي، إذ يستخدم الجهاز لحقن العلاج الكيماوي، ويعد أفضل خيار للمرضى حسب التوصيات العلمية العالمية.

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قسطرة الأوعية

وتمت العملية بنجاح تحت التخدير الموضوعي خلال نصف ساعة،وجرى خروج المريضة من المستشفى بصحة جيدة في اليوم نفسه.

والإجراء يعد إحدى العمليات النوعية في المنطقة، التي يقدمها قسم قسطرة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية.

وفي وقت سابق، أجرى فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة، تدخلاً طبياً ناجحاً مع مريضة تبلغ من العمر 37 عاماً منومة بالمستشفى تعرضت لضعف وشلل في الشق الأيسر من الجسم.

حيث أصبحت غير قادرة على تحريك اليد والرجل مع وجود شلل في عضلات الوجه اليسرى وفقدان الإبصار من الناحية اليسرى مع ثقل في الكلام؛ وذلك بسبب عدم انتظام نبضات القلب ولإجراء تغيير لجهاز تنظيم ضربات القلب.

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