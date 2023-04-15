سحور ليلة الخامس والعشرين من رمضان.. طريقة إعداد الفول الحجازي

1. ينقع الفول بنوعيه وبشكل منفصل لمدة ساعة بماء ساخن.

2. في قدر كبير، توضع كمية الفول المقشر (المجروش) كاملة، وثلث كمية الفول الحبّ، ويضاف الماء بمقدار ضعف كمية الفول، ثم يوضع القدر على النار الهادئة مدة من 4 – 5 ساعات.

3. لتحضير سلطة الدقس: تضرب مكونات السلطة بالخلاط الكهربائي حتى تصبح خشنة القوام وليست ناعمة.

4. يخلط الفول مع 3 ملعقة كبيرة من سلطة الدقس، والطحينية، والكمون، وزيت الزيتون، والملح.

5. يسكب الفول بطبق التقديم، ويزين بالقليل من سلطة الدقس، وطحينة، وزيت الزيتون، ورشة من الكمون، والقليل من الطماطم المفرومة.

6. توضع قطعة من الفحم – بحسب الرغبة.