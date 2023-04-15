سحور ليلة الخامس والعشرين من رمضان.. طريقة إعداد الفول الحجازي
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يعد الفول الحجازي من الوجبات التقليدية والمنتشرة في المنطقة، والتي يمكن اعتمادها كوجبة سحور أساسية في رمضان.
ويمكن تحضير وجبة الفول الحجازي في 30 دفيفة على الأكثر، تكفي لـ4 أفراد، بمقادير سهلة وبسيطة، حسب موقع “سيدتي”.
المقادير
– مقادير سلطة الدقس :
- الثوم : فصّان
- الفلفل الأخضر الحار : قرن (مقطع)
- طماطم : 1 حبة (مقطعة أرباع)
- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
– الفول : كيس
– الفول المقشّر : كيس (مجروش)
– الطحينية : ربع كوب
– الكمون : نصف ملعقة صغيرة
– زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
– ملح : رشّة
– طماطم : قليل (مفرومة ناعم / للتزيين)
– فحم : قطعة (مشتعلة / للتقديم / بحسب الرغبة)
طريقة التحضير
1. ينقع الفول بنوعيه وبشكل منفصل لمدة ساعة بماء ساخن.
2. في قدر كبير، توضع كمية الفول المقشر (المجروش) كاملة، وثلث كمية الفول الحبّ، ويضاف الماء بمقدار ضعف كمية الفول، ثم يوضع القدر على النار الهادئة مدة من 4 – 5 ساعات.
3. لتحضير سلطة الدقس: تضرب مكونات السلطة بالخلاط الكهربائي حتى تصبح خشنة القوام وليست ناعمة.
4. يخلط الفول مع 3 ملعقة كبيرة من سلطة الدقس، والطحينية، والكمون، وزيت الزيتون، والملح.
5. يسكب الفول بطبق التقديم، ويزين بالقليل من سلطة الدقس، وطحينة، وزيت الزيتون، ورشة من الكمون، والقليل من الطماطم المفرومة.
6. توضع قطعة من الفحم – بحسب الرغبة.