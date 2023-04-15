كيف تتصرف لحظة انفجار إطار المركبة أثناء القيادة؟

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للطرق بمعرفة التصرف السليم حال انفجار إطار مركبة -لا قدر الله- أثناء القيادة، للتحكم في المركبة حتى تتوقف بأمان.

عدم الضغط على الفرامل

وأوضحت الهيئة أن التصرف السليم لحظة انفجار إطار المركبة أثناء القيادة:

– هو القبض على عجلة القيادة بإحكام

– رفع القدم ببطء من دواسة البنزين

– عدم الضغط على دواسة الفرامل أثناء انفجار الإطار

وبينت أنه بهذا التصرف تتوقف المركبة تدريجياً.

توعية مستخدمي المركبات

ودعت قائد المركبة إلى ضرورة التأكد من خلو الطريق ومراعاة المركبات المجاورة، ثم إيقاف المركبة في مكان آمن بعد السيطرة عليها، حسب “واس”.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت أمس حملة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوزارية بهدف توعية مستخدمي المركبات بأهم إرشادات السلامة تزامناً مع فترة الإجازة التي تكثر فيها نسبة الحوادث بنسبة 15% مقارنة بباقي أوقات العام.

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نصائح للقيادة في الأمطار

1- يجب التأكد من سلامة وصلاحية المساحات قبل التحرك بالمركبة، ويجب التأكد من أنها مليئة بالماء.

2- تجنب السير في منتصف الطريق خاصة في الطرق التي تسير فيها لأول مرة أثناء هطول المطر.

3- يجب تغطية المركبة خلال الليل بغطاء من البلاستيك أو ووتر بروف، حتى لا تتعرض للصدأ، وأن يحميها خلال فترة الأمطار.

4- لا تقود المركبة بسرعة كبيرة أثناء هطول المطر الشديد.

5- تجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، لأن وجود الأمطار، قد يؤدي إلى انزلاق المركبة ويسبب الحوادث.