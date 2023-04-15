شاهد.. غرق مركبات بمياه الأمطار في بريدة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق عدد من المركبات في مياه الأمطار بحي مشعل وشارع حي البساتين في بريدة بمنطقة القصيم، مساء أمس السبت.

هطول أمطار غزيرة

وشهدت بريدة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

اقرأ أيضا:

شاهد.. سيول وأمطار ليلية غزيرة على محافظات الرياض

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

رياح نشطة وأتربة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

اقرأ أيضا:

منها الرياض.. توقعات الطقس: جريان السيول بسبب غزارة الأمطار على 8 مناطق بالمملكة