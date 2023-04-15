معجزات الصيام.. لن تتخيل ماذا يحدث للجسم في نهار رمضان (الحلقة الأخيرة)

تواصل- فريق التحرير:

تتجلى إرادة الله في فرض الصيام على عباده المسلمين شهرًا في العام، ليس للعبادة فقط ولكن لمعجزات صحية لم يكن يعرفها الإنسان.

في هذا الإطار تقدم”تواصل” لقرائها الكرام، الحلقة الرابعة والأخيرة، من 4 حلقات على مدار شهر رمضان الكريم، حلقة من كل أسبوع خصصناها لكم يوم السبت.

نرصد لكم فيها المعجزات الصحية من وجهة نظر طبية متخصصة “غير إسلامية”، للتأكيد أن هذه العبادة الربانية شهد لها البعيد قبل القريب.

ونبرز لكم معجزات إلهية لا يعرفها كثيرين عن كل ما يمس فرض الصيام بدءًا من الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، وحتى نوع الأكل الصحي على الإفطار الذي جاءت به السنة الشريفة. وحتى الحفاظ على جميع أعضاء الجسم الحساسة، ومن هنا تتضح وتتجلى المعجزة في فرض الصيام.

قوة واستعادة وظائف

يعتبر علماء أن الصوم طريقة سهلة وبسيطة ونظام حياتي يمكن أن يساعد الجسم بشكل كبير على استعادة قوته وتقوية أجهزته ووظائفها، وذلك وفقا لما جاء بموقع ” medium”.

بناء هرمونات في المخ

والصيام بشكل عام يعمل على تعزيز بناء هرمونات هامة في المخ أيضًا، ويخفف التوتر، ويزيد من القدرة على التعلم وتحسين الحالة المزاجية.

لذا يعد الصيام من أفضل الوسائل لتحسين وظائف المخ، كما يمكن أن يفيد فى حالة السمنة، ووجد أن الصيام له الكثير من الفوائد للمخ، وتعزيز قدرات الدماغ ووظائفه.

فالصيام حسب الموقع السالف الذكر، يقي من العديد من الأمراض التي يعانيها البعض مثل الخرف وكذلك مرض الزهايمر الشهير، كذلك يساعد الصوم على التخلص من الالتهابات وتقليلها في الجسم بشكل عام مما يجعله وقاية للكثير من المشكلات التي تطال المخ، كما يمكن للصيام أن يعزز التذكر وتحسين الذاكرة بشكل عام، والحماية من بعض الأمراض العصبية أيضًا.

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8 فوائد للصيام

بالإضافة غلى ما سبق فهناك دراسات وعلماء أجانب رصدوا فوائد هامة للصيام، منها:

1- إزالة السموم من الجسم

فالسموم توجد حولنا في كل مكان، في الهواء والطعام ونتيجة العمليات والتفاعلات الكيميائية التي تتم داخل الجسم، وكثير من تلك السموم يتم تخزينها داخل دهون الجسم، وأثناء الصيام يتم حرق تلك الدهون، مما يساعد على التخلص من السموم.

2- يفيد الجهاز الهضمي

فالصوم يريح الجهاز الهضمي ويساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. وخلال شهر رمضان يضطر البعض إلى تغيير عدد من عاداتهم السيئة، مثل تقليل التدخين وشرب القهوة، اللذين يؤثران بشكل كبير على المعدة والجهاز الهضمي، وهناك بعض أمراض الجهاز الهضمي يكون الصوم بمنزلة علاج لها وتخفيف للأعراض التي يعانيها المريض، كالتهاب المريء الارتجاعي، والقولون العصبي.

3- علاج الالتهابات وأمراض الحساسية

فقد أثبتت بعض الدراسات أن الصوم يساعد على علاج الالتهابات وبعض أمراض الحساسية والتهاب المفاصل والأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية.

4- يقلل من مستويات السكر في الدم

يساعد الصوم على تكسير الجلوكوز مما يقلل إنتاج الإنسولين، وبالتالي يريح البنكرياس، مما يؤدي في النهاية إلى خفض مستويات السكر في الدم.

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5- يساعد على حرق الدهون

فكما قلنا فإن الصوم يساعد على تكسير الجلوكوز، مما يسهل حرق الدهون لإنتاج الطاقة اللازمة للجسم، وخصوصًا الدهون المخزنة في الكليتين والعضلات.

6- يعالج ارتفاع ضغط الدم

الصيام أهم الطرق الطبيعية لخفض مستويات ضغط الدم، فهو يساعد على التقليل من خطر تصلب الشرايين، وتقليل معدلات الأيض ومعدلات الهرمونات كالأدرينالين، مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

7- يعزز العادات الغذائية الصحية

حيث أشارت الدراسات الطبية إلى أن الصوم يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، ويعزز الرغبة في تناول الأطعمة الصحية.

8- يعزز جهاز المناعة

فكما ذكرنا سابقًا، فإن الصوم يساعد على التخلص من سموم الجسم والدهون ويعزز العادات الغذائية الصحية لدى الأشخاص، وبالتالي فإنه يعزز جهاز المناعة بشكل كبير.

هذا ووجد باحثون في كلية بايلور للطب بأميركا، مزيداً من الأدلة على أن صيام شهر رمضان، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الصحة العامة.

وفي دراسة نُشرت في دورية “ميتابوليزم أوبن”، وجد الباحثون أن الصيام من الفجر حتى الغسق لمدة شهر، له تأثير مضاد لتصلب الشرايين والالتهابات والأورام، من خلال التأثير على بروتينات نوع من الخلايا المناعية يسمى خلية الدم المحيطية أحادية النواة (PBMC).

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