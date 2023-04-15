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ضبط مواطن متلبسًا بجريمة مخلة بجازان وهذه العقوبة في انتظاره

ضبط مواطن متلبسًا بجريمة مخلة بجازان وهذه العقوبة في انتظاره

ضبط مواطن متلبسًا بجريمة مخلة بجازان وهذه العقوبة في انتظاره
٠١:٠٧:١٨ ص، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قبضت دوريات المجاهدين في محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (13) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (12) من الجنسية الإثيوبية ومخالف من الجنسية اليمنية.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

تفاصيل العقوبة

وأكدت الإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم جازان جريمة مخلة دوريات المجاهدين

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