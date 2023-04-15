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عادة شعبية.. “الصحة الخليجي” يوضح حقيقة علاج الحروق بمعجون الأسنان

عادة شعبية.. “الصحة الخليجي” يوضح حقيقة علاج الحروق بمعجون الأسنان

عادة شعبية.. “الصحة الخليجي” يوضح حقيقة علاج الحروق بمعجون الأسنان
٠١:٢٣:١٢ ص، الأحد، ٢٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مجلس الصحة الخليجي، في تغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، حقيقة علاج الحروق بمعجون الأسنان، التي تشتهر كعادة شعبية في العديد من البلدان.

مواد كيميائية

وأفاد المجلس أن هذا الكلام لا أساس له، حيث أن معجون الأسنان قد يحتوي على مواد تشعر المصاب بالبرودة، والمواد الكيميائية الموجودة به قد تضاعف المشكلة ولا تعتبر حلا كما هو الحال بالنسبة لزيت الزيتون والزبدة، فهي تعتبر حابسة للحرارة.

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3 نصائح مهمة

لذا ينصح عند التعرض للحروق البسيطة اتباع الإسعافات التالية:

– ضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة 10-20 دقيقة.

– يمكن استخدام الكريمات الخاصة بمعالجة الحروق.

– اطلب المساعدة في حال استمرار الألم.

وفي وقت سابق، نصح استشاري طب الأسرة والأستاذ المساعد بكلية الطب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبد الإله حسن آل منصور، بأخذ الحيطة والحذر من التعرض للحروق وخاصةً الناتجة من الإهمال في إجراءات السلامة.

وقال آل منصور إنه في حال التعرض للحروق يفضل مباشرة تبريدها تحت الماء الجاري من الصنبور والمعتدل البرودة، لمدة 10 دقائق، لتخفيف الألم وتهدئة الالتهاب الناتج عن الحرق، ثم وضع الضمادات أو قطعة قماش نظيفة وباردة.

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زيت الزيتون علاج الحروق مجلس الصحة الخليجي معجون الأسنان

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