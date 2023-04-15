تنويه مهم من أمن الطرق لقائدي المركبات بمنطقة مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

أهابت القوات الخاصة لأمن الطرق، بقائدي المركبات في منطقة مكة المكرمة أهمية توخي الحيطة بسبب التقلبات الجوية بالمنطقة.

تنويه لقائدي المركبات

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان عبر “تويتر”: “ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( الجموم ، العاصمة المقدسة ) بأن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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