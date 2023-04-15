أهم 10.. إعلان عاجل من حساب المواطن وحرب بالسودان وعودة الأسرى من اليمن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم السبت، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عاجل.. حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض للدفعة 65

أعلن برنامج حساب المواطن، بدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 65 وذلك من خلال.. المزيد هنا

مصر تكشف سبب تواجد كتيبة من الجيش في قاعدة مروي السودانية

أصدر القوات المسلحة المصرية بيانًا حول احتجاز كتيبة من الجنود المصريين في السودان، ضمن قوات كانت متواجدة في قاعدة مروي.. المزيد هنا

الزعاق: كتلة سحب ضخمة على عدة مناطق بالمملكة

نبه الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية د. خالد بن صالح الزعاق، من كتلة سحب ضخمة، الليلة، تشمل عدداً من الأنحاء.. المزيد هنا

الدفاع تعلن عن فتح باب التجنيد الموحد من رتبة “جندي” حتى “رقيب”.. الشروط وموعد التقديم

تعلن وزارة الدفاع عن فتح باب التجنيد الموحد (للجنسين) للفترة القادمة لعام1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:.. المزيد هنا

دعم الشرعية في اليمن: وصول 19 أسيرًا من أسرى التحالف

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، عن وصول (19) أسيراً.. المزيد هنا

ضبط 7 أشخاص متلبسين بجريمة مخلة بالشرف.. والداخلية تكشف التفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة.. المزيد هنا

تحذير من التأمينات للمستفيدين بعدم صرف المستحقات في هذه الحالة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات أن التسجيل في نظام التأمينان بدون وجود علاقة عمل مخالف للنظام ولا يترتب عليه أي مستحقات.. المزيد هنا

يجب عليك إعادة مبلغ الدعم في هذه الحالة.. تنويه مهم من الصندوق العقاري

أكد صندوق التنمية العقاري أنه في حال الرغبة بإلغاء عقد التمويل العقاري مع العودة للإستفادة مرة أخرى من الدعم السكني، يتم إعادة جميع مبالغ الدعم عن طريق الجهة الممولة.. المزيد هنا

تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية لحادث بمطار الخرطوم الدولي

أصدرت الخطوط الجوية، منذ قليل، بيانا إعلاميا حول ما تعرضت له طائرة الخطوط السعودية في مطار الخرطوم الدولي.. المزيد هنا

الجيش السوداني يلقي القبض على عناصر من الدعم السريع بقاعدة مروي

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة لحظات إلقاء القبض على عناصر من الدعم السريع في قاعدة مروي، من قبل الجيش السوداني.. المزيد هنا