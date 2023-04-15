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25 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

25 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

25 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
١٠:٣٦:٣٩ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 25 رمضان 1444 هجرية، الموافق 16 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:53 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:04، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:43 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:00 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 25 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:42

المدينة – 4:43

الرياض – 4:10

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:21

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:45

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:41

المدينة – 6:44

الرياض – 6:16

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:41

المدينة – 8:44

الرياض – 8:16

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