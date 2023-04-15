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أبرزها تقسيم الإفطار.. 5 نصائح لتجنب الحموضة أثناء الصيام
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أبرزها تقسيم الإفطار.. 5 نصائح لتجنب الحموضة أثناء الصيام

أبرزها تقسيم الإفطار.. 5 نصائح لتجنب الحموضة أثناء الصيام

أبرزها تقسيم الإفطار.. 5 نصائح لتجنب الحموضة أثناء الصيام
١١:١٢:٠٤ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح تجمع الرياض الصحي الأول، الصائمين باتباع مجموعة من التعليمات، لتجنب الإصابة بالحموضة أثناء فترة الصيام.

5 نصائح مهمة

وشارك التجمع الصحي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، نصائح طبية قدمتها الأخصائية مني الحربي، من مركز الأمير سلطان بالأحمدية، تتلخص في:

1- تقسيم الإفطار على جزأين أو ثلاثة

2- تقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة

3- السحور قبل النوم بفترة كافية

4- تجنب السحور على المنبهات والأطعمة الحارة والحامضة

5- تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

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أطعمة تسبب الحموضة

وفي وقت سابق، كشف موقع “timesofindia”، عن 5 أنواع من الأطعمة والمشروبات تسبب “الحموضة” بعد تناولها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات أخرى في المعدة مثل ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة أو عسر الهضم.

وأضاف أن هذه الأعراض تحدث في الغالب مباشرة بعد تناول وجبة أو في الليل، ويمكن أن يكون من الصعب جدًا التعامل معها دون مضادات الحموضة.

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