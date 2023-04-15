مصر تكشف سبب تواجد كتيبة من الجيش في قاعدة مروي السودانية

تواصل- فريق التحرير:

أصدر القوات المسلحة المصرية بيانًا حول احتجاز كتيبة من الجنود المصريين في السودان، ضمن قوات كانت متواجدة في قاعدة مروي.

إجراء تدريبات

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأهابت القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة الجنود المصريين، جاء ذلك في بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري مساء اليوم السبت.

حميدتي: سنعيدهم إلى مصر

من جانبه أكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق الأول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يوم السبت، أن القوات المصرية المتوجدة في مطار مروي (شمال) بأمان.

في أمان وغير محتجزين

وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية قال حميدتي، إن القوات المصرية المتواجدة في مطار مروي في آمان، مؤكدا أن القوات غير محتجزة.

وأعرب دقلو عن آسفه لتداول مقطع يظهر عناصر من الجيش المصري في مطار مروي.

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