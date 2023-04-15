السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مصر تكشف سبب تواجد كتيبة من الجيش في قاعدة مروي السودانية
25 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تدشين الحركة المرورية لمشروع جسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة
الصحة تنشر قائمة المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة عيد الفطر
الزعاق: كتلة سحب ضخمة على عدة مناطق بالمملكة
وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني في حادث مروري

الرئيسية

 /

دولي

 /

مصر تكشف سبب تواجد كتيبة من الجيش في قاعدة مروي السودانية

مصر تكشف سبب تواجد كتيبة من الجيش في قاعدة مروي السودانية

مصر تكشف سبب تواجد كتيبة من الجيش في قاعدة مروي السودانية
١٠:٥٣:٤١ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدر القوات المسلحة المصرية بيانًا حول احتجاز كتيبة من الجنود المصريين في السودان، ضمن قوات كانت متواجدة في قاعدة مروي.

إجراء تدريبات

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة إن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جار التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأهابت القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة الجنود المصريين، جاء ذلك في بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري مساء اليوم السبت.

حميدتي: سنعيدهم إلى مصر

من جانبه أكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق الأول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يوم السبت، أن القوات المصرية المتوجدة في مطار مروي (شمال) بأمان.

في أمان وغير محتجزين

وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية قال حميدتي، إن القوات المصرية المتواجدة في مطار مروي في آمان، مؤكدا أن القوات غير محتجزة.

وأعرب دقلو عن آسفه لتداول مقطع يظهر عناصر من الجيش المصري في مطار مروي.

اقرأ أيضا

أطباء السودان: مقتل 3 مدنيين جراء الاشتباكات في الخرطوم والأبيض

الكلمات الدلالية:
الخرطوم السودان قاعدة مروي قوات مصرية

مواد ذات صلة

المزيد
الدفاع المدني العراقي: ميليشيا الحشد الشيعي فجرت 5 مساجد بالفلوجة

الدفاع المدني العراقي: ميليشيا الحشد الشيعي فجرت 5 مساجد بالفلوجة

٠٧:٥٤ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠١٦
السودان يهدد بإسقاط أي طائرة تخترق مجاله الجوي

السودان يهدد بإسقاط أي طائرة تخترق مجاله الجوي

١٢:٠٣ م، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠١٦
اليمن.. مقتل 7 حوثيين في عمليتين نوعيتين للجيش غربي الجوف

اليمن.. مقتل 7 حوثيين في عمليتين نوعيتين للجيش غربي الجوف

١١:١٢ ص، الأربعاء، ٢٨ مارس ٢٠١٨
بالفيديو.. انفجار هائل بسد هوفر بالولايات المتحدة 

بالفيديو.. انفجار هائل بسد هوفر بالولايات المتحدة 

١٢:٠٧ ص، الأربعاء، ٢٠ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *