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مغردون يحتفون بالخطاط خالد الزهراني.. أنهى كتابة المصحف الشريف بيده
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مغردون يحتفون بالخطاط خالد الزهراني.. أنهى كتابة المصحف الشريف بيده

مغردون يحتفون بالخطاط خالد الزهراني.. أنهى كتابة المصحف الشريف بيده

مغردون يحتفون بالخطاط خالد الزهراني.. أنهى كتابة المصحف الشريف بيده
١١:٠٨:٤١ م، السبت، ٢٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

احتفت حسابات ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمواطن أكمل كتابة المصحف الشريف كاملا بخط يده.

تفاعل متابعي تويتر 

واستطاع خالد بن عبدالعزيز الزهراني إنهاء كتابة المصحف الشريف بخط يده بالقلم العادي مقاس ( نصف ملم ) كاملًا بيده.

وشارك متابعون، مقاطع فيديو الزهراني أثناء العمل على نسخ المصحف الشريف، وحازت الفيديوهات على نسبة كبيرة من المشاهدات، بلغت نحو 650 ألف مشاهدة.

وأشاد المتابعون بهذا العمل الجليل، سائلين الله أن يزيد صاحبه توفيقًا وسدادًا.

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المسابقة الدولية في كتابة المصحف 

وفي وقت سابق، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف، شهر شعبان القادم – بمشيئة الله -، تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.

وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في كتابة القرآن الكريم من الخطاطين المهرة، ومشاركتهم في كتابة مصحفٍ كريمٍ يحمل اسم المؤسِّس رحمه الله، مع تبادل الخبرات والأفكار بين الخطاطين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها.

 

 

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أخبار السعودية اليوم الخطاط خالد الزهراني المسابقة الدولية في كتابة المصحف تويتر خطاط ينهي كتابة المصحف

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